Youssef En-Nesyri için Suudi Arabistan iddiası!

Al Nassr, Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Youssef En-Nesyri için Suudi Arabistan iddiası!
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17 Kasım 2024 15:46
Son güncelleme 17 Kasım 2024 15:59
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Suudi Arabistan basını, Al Nassr'ın, Fenerbahçe'den Faslı golcüyü kadrosuna katmak istediğini ve futbolcuyla anlaşmanın yakın olduğunu iddia etti.

En-Nesyri için daha önce de İspanya'dan eski kulübü Sevilla'nın adı gündeme gelmişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan Youssef En-Nesyri, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

Sarı-lacivertlilerin bonservisine 19.5 milyon euro ödediği En-Nesyri'nin sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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