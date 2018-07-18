Young: "Schlenk bana Curry'den hiç bahsetmiyor"

İLGİLİ VİDEO

Atlanta Hawks çaylağı Trae Young, Hawks GM'i Travis Schlenk'in kendisine çok benzetilen Stephen Curry hakkında hiç konuşmadığını söyledi.Çoğunlukla şut menzili sebebiyle, Young'ın süperstar oyuncu Stephen Curry'nin ikinci versiyonu olduğunu düşünenler var. Young, birçok vesileyle yapılan karşılaştırmaları memnuniyetle karşıladı, ancak Hawks'a katıldığından beri, GM Schlenk'in böyle bir konuyu onunla konuşmadığı ortaya çıktı.Yine de, Schlenk, Young'ın bu ayak izlerini takip etmeye henüz hazır olduğunu düşünmüyor.Young'in ifadeleri:Schlenk şu anda Hawks franchise ile ikinci yılında. Takımın GM'i olarak atanmadan önce, Golden State Warriors organizasyonu ile dört yıl geçirmişti. Schlenk, Curry'nin birinci sınıf bir süperstar olarak yükselişine ilk elden tanık olmuştu.