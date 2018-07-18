Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Young: "Schlenk bana Curry'den hiç bahsetmiyor"

Atlanta Hawks çaylağı Trae Young, Hawks GM'i Travis Schlenk'in kendisine çok benzetilen Stephen Curry hakkında hiç konuşmadığını söyledi.

Atlanta Hawks çaylağı Trae Young, Hawks GM'i Travis Schlenk'in kendisine çok benzetilen Stephen Curry hakkında hiç konuşmadığını söyledi.

Çoğunlukla şut menzili sebebiyle, Young'ın süperstar oyuncu Stephen Curry'nin ikinci versiyonu olduğunu düşünenler var. Young, birçok vesileyle yapılan karşılaştırmaları memnuniyetle karşıladı, ancak Hawks'a katıldığından beri, GM Schlenk'in böyle bir konuyu onunla konuşmadığı ortaya çıktı.

Yine de, Schlenk, Young'ın bu ayak izlerini takip etmeye henüz hazır olduğunu düşünmüyor.

Young'in ifadeleri:

"Bana hiç Steph'ten bahsetmiyor. Kesinlikle güçlerimi ve sayı atabilme yeteneğimi biliyor. En iyi özelliğimin pasörlüğüm olduğunu düşünüyor, o yüzden en çok o konuda konuşuyor. Tabii çoğu insan Golden State olayını konuşmak istiyor, fakat henüz bana o konudan bahsetmiş değil."

Schlenk şu anda Hawks franchise ile ikinci yılında. Takımın GM'i olarak atanmadan önce, Golden State Warriors organizasyonu ile dört yıl geçirmişti. Schlenk, Curry'nin birinci sınıf bir süperstar olarak yükselişine ilk elden tanık olmuştu.




En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

Atlanta Hawks çaylağı Trae Young, Hawks GM'i Travis Schlenk'in kendisine çok benzetilen Stephen Curry hakkında hiç konuşmadığını söyledi.
San Antonio Spurs guardı Dejounte Murray, Spurs'den önümüzdeki sezon için şüphe edenlere Instagram hesabından yanıt verdi.
San Antonio Spurs guardı Dejounte Murray, Spurs'den önümüzdeki sezon için şüphe edenlere Instagram hesabından yanıt verdi.
Cuma günü lig tarafından resmen açıklanan 2018-19 NBA normal sezonunun programı, lig tarihinde en az arka arkaya maçları içerecek.
Houston Rockets yıldızı Chris Paul, uzun süreli yakın arkadaşı Carmelo Anthony'nin de Rockets ekibine katılmasından ötürü memnun olduğunu söyledi.
Los Angeles Lakers'ın yardımcı antrenörü Jesse Mermuys, Michael Beasley'nin veteran varlığının bu yaz döneminde kadroya eklenişi konusunda neden bu kadar hevesli olduğunu açıkladı.
Şu anda NBA'de tüm zamanların en skorer oyuncuları listesinde yedinci sırada yer alan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, kariyerinin sonuna gelmeden bu kategorinin zirvesine çıkmaya hazır görünüyor.
Giannis Antetokounmpo, NBA'e ulaştığı anda "seçilmiş kişi" gibi hissettiğini söyledi.
John Wall, Washington'ın Doğu Konferansı'nın "elit" takımları arasında olduğunu düşünüyor.
Michael Beasley büyük bir Lonzo Ball hayranı ve çaylak döneminde neden bu kadar eleştiriye maruz kaldığını tam olarak anlayamıyor.
Dirk Nowitzki NBA'de 21. sezonunu dört gözle bekliyor ve Dallas Mavericks'in 2017-18 sezonundaki başarısız sonucundan çok daha iyi iş başarmaları gerektiğini söylüyor.
New York Knicks'in sahibi James Dolan, yakın zamanda takımı satmayı düşünmüyor.
Brook Lopez, Milwaukee Bucks'ın önümüzdeki Haziran ayında NBA Finallerine ulaşabileceğini düşünüyor.
Draymond Green, Golden State Warriors'un bu yaz diğer takımlar tarafından yapılan hamleler konusunda endişe duymadığını açıkladı.
Kobe Bryant, önümüzdeki kolej futbol sezonu öncesi kendilerini motive etmek için bazı tavsiyelerde bulunmak üzere Amerikan futbolu takımı Alabama Crimson Tide'ı ziyaret etti.
Dirk Nowitzki, önümüzdeki sezona "yarın yokmuş" gibi yaklaşacağını, ancak bedeninin iyi hissetmesi durumunda 2019-20'de oynama durumuna "açık kapı bırakacağını" söyledi.
Milwaukee Bucks'ın yeni pivotu Brook Lopez, yeni takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo'nun "Doğu Konferansının en iyi oyuncusu" olduğunu söyledi.
Toronto Raptors'ın yeni guardı Danny Green, takımın Los Angeles'taki bir antrenmanda genç isimlerinin efsane MVP oyun kurucu Steve Nash ile sohbet ettiklerini ve kendisinden bir şeyler öğrenme uğraşında olduklarını söyledi.
Çin'de, 70 milyon dolar değerinde sahte Air Jordan ayakkabılarıyla ticaret yaptıkları anlaşılan beş kişinin ele geçirilip tutuklandığı açıklandı.
Stephen Curry'e göre Donald Trump'ın LeBron James'ın zekasına hakaret ettiği son tweet'indeki konuşma biçimi, "uzun süredir devam eden ırkçılığa dayanıyor."
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal