Yoksa Cristiano Ronaldo, Sporting Lizbon'a mı dönüyor?

Manchester United'da mutsuz günler geçiren ve geleceği merak edilen Cristiano Ronaldo'dan sürpriz bir hamle geldi.



Marca'da yer alan habere göre ayrılık haberleri ile sık sık gündeme gelen Cristiano Ronaldo, ülkesi Portekiz'deki malikanesinin satın alınması ve yenilenmesi için toplamda 18 milyon sterlinlik devasa bir yatırım yaptı. 2023'ün başlarında kullanıma hazır hale gelmesi beklenen lüks malikanenin tadilatların sona ermesinin ardından ülkenin en pahalı evi olması bekleniyor.



ETKİLEYİCİ ÖZELLİKLER



Üç katlı 2.720 metrekarelik malikanenin özellikleri de oldukça etkileyici. Ayrıca mülkün çeşitli bahçeleri ve devasa bir yüzme havuzunu da içeren 544 metrekarelik açık alanı bulunuyor.



PORTEKİZ'E GERİ DÖNER Mİ?



Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'de böylesine lük bir malikaneye yatırım yapma kararı iddiaları da arkasında getirdi. Avrupa basını bu gelişmeyi, Manchester United ile bağları kopma noktasına gelen Ronaldo'nun Sporting'e geri dönmeye hazırlandığı şeklinde yorumladı.



RUBEN AMORİM'DEN AÇIKLAMA



Sporting Lizbon teknik direktörü Ruben Amorim, geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Cristiano'nun geri dönmesi hepimizin hayali fakat bir gerçek daha var. Kulüp onun maaşını karşılayamaz." Cristiano Ronaldo, Sporting Lizbon formasıyla altyapıdan yetişmiş ve profesyonel olduğu ilk sezonda 19 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olmuştu.



SPORTİNG'TE ADINI DUYURDU



Profesyonel kariyerine Sporting'de başlayan Cristiano Ronaldo, sonrasında Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarını giydi. Sporting'de 31 maçta sahaya çıkan Cristiano Ronaldo, 5 gol ve 6 asist kaydetti.





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