Yılyak Samsunspor seriyi 2-0'ya getirdi

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off final ikinci maçında Yılyak Samsunspor Basketbol, Semt77 Yalovaspor'u 88-80 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Yılyak Samsunspor seriyi 2-0'ya getirdi
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19 Haziran 2023 20:33
Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Yılyak Samsunspor Basketbol, Semt77 Yalovaspor'u 88-80 mağlup ederek seride 2-0 öne geçmeyi başardı.

Serinin üçüncü maçı, 22 Haziran Perşembe günü Yalova'da oynanacak.

 Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Ozan Çakar, Uğur Akyıldız

Yılyak Samsunspor Basketbol: Doğukan Şanlı 14, Watkins 26, Eray Aydoğan 3, Gueye 10, Muhammet Engin Kalkan 11, Mert Ali Sert 6, Uğur Can Aksoy, Alihan Deniz Genç 2, Ege Yaşar 3, Göktuğ Baş 13

Semt77 Yalovaspor: Ledo 22, McNeace 8,Orhan Aydın Haciyeva 15, Kadir Bayram 10, Ercan Bayrak 6, Ercan Bayrak 8, Melih Kapucu 8, Tunahan Dikmen 3, Sercan Topcu, Barış Çağan Özkan

1. Periyot: 31-24

Devre: 38-50

3. Periyot: 66-64

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