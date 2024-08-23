Yıldız oyuncular, Okan Buruk'a tepkili

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon takımdaki yıldızları değerlendiren Okan Buruk, bu yıla istediği gibi başlayamadı.
Sabah'ın haberine göre; Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'i kazanmaya çalışırken aynı dönemde Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech'i kaybetti. İlk 11'de kalıcı olamayan iki yıldızın motivasyonu düştü. Oynamadıkları için teknik heyete tepkilerini dile getirdi.
Öte yandan Zaha, Young Boys maçında süre almadı, Ziyech ikinci yarıda oyuna girdi ancak ilk 11'de tercih edilmediği için hala çok sinirli.
Sabah'ın haberine göre; Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'i kazanmaya çalışırken aynı dönemde Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech'i kaybetti. İlk 11'de kalıcı olamayan iki yıldızın motivasyonu düştü. Oynamadıkları için teknik heyete tepkilerini dile getirdi.
Öte yandan Zaha, Young Boys maçında süre almadı, Ziyech ikinci yarıda oyuna girdi ancak ilk 11'de tercih edilmediği için hala çok sinirli.