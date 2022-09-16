Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki kampı devam ediyor

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı sürüyor.



Yıldız Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Cahit Yumoğlu ile yardımcı antrenörler Abbas Taşdelen, Aydın Sakal ve Adil Demirci gözetiminde Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen kampta 13 sporcu yer alıyor.



Başantrenör Yumoğlu, AA muhabirine, kampın 23 Eylül'de sona ereceğini söyledi.



Sporcuların çalışmasından memnun olduğunu belirten Yumoğlu, "Kampın ortalarına geldik. İnançlı, bilinçli ve planlı şekilde çalışıyoruz. Çocuklarımız bize, biz de onlara inandık. İnşallah büyük dereceler yapacağız. Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla döneceğimize inanıyorum." diye konuştu.



Şartların oldukça iyi olduğunu dile getiren Yumoğlu, verdiği destek dolayısıyla Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'e teşekkür etti.





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