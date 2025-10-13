13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
0-041'
13 Ekim
Galler-Belçika
1-241'
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
1-042'
13 Ekim
İzlanda-Fransa
1-043'
13 Ekim
İsveç-Kosova
0-142'
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
0-041'
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
0-041'
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
0-143'
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-0
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-1
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
3-0
13 Ekim
Kamerun-Angola
0-0
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
1-0

Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda

Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

calendar 13 Ekim 2025 21:30
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu 10. haftasında Yeşil Burun Adaları, sahasında Esvatini'yi ağırladı.

Karşılaşmayı Dailon Livramento, Willy Semedo ve Tavares Stopira'nın golleriyle 3-0 kazanan Yeşil Burun Adaları, grubu 22 puanla lider tamamladı ve 2026 FIFA Dünya Kupası bileti aldı.

- Katılımı kesinleşen ülke sayısı 22'ye yükseldi

Organizasyona katılması kesinleşen ülke sayısı 22'ye çıktı.

Yeşil Burun Adaları'nın yanı sıra Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana şu ana kadar Dünya Kupası'nda yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.