Yerry Mina Premier Ligde kalıyor

Adı sıkça Spor Toto Süper Lig ekipleriyle anılan Yerry Mina, İngiltere'de kalmaya hazırlanıyor.



Yerry Mina, Everton'da geçirdiği 5 sezonun ardından Premier Ligde kalmak istediğini ve Fulham ile neredeyse her konuda anlaştığı iddia edildi.



AÇIKLANMAK ÜZERE



The Sun'ın haberine göre Tosin Adarabioyo'nun Tottenham ile anlaşmasının üzerine stoper arayışlarına başlayan Fulham gözünü Yerry Mina'ya çevirdi. 28 yaşındaki Kolombiyalı stoperi kadrosuna katmak isteyen Fulham oyuncuyla sözlü olarak anlaşmaya vardı.



Sözleşmesinin bitmesinden dolayı maliyeti daha az olacağı için Yerry Mina'yı kadrosuna katmak isteyen Fulham, Tosin Adarabioyo transferinin açıklanmasının ardından Kolombiyalı stoperi resmi olarak kadrosuna kattığını açıklayacak.



30 MİLYON EURO



2018'de yakaladığı performansla beraber Everton'a 30 milyon euro'ya transfer olan Yerry Mina istenilen performansı bir türlü gösterememişti. Everton ile 99 maça çıkan Mina bu karşılaşmalarda 9 gol, 1 asistlik katkı sağladı.



BU SEZON 9 MAÇA ÇIKTI



Yerry Mina, Everton formasıyla bu sezon sadece 8 resmi maçta forma giyebildi ve bu karşılaşmalarda 2 gol attı.





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