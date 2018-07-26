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Yerry Mina için yarış kızışıyor! Şimdi de Wolves...

Yaptığı flaş transferlerle öne çıkan Wolverhampton Wanderers, son olarak Yerry Mina'ya teklif yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Yerry Mina için yarış kızışıyor! Şimdi de Wolves...
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26 Temmuz 2018 11:33
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine giren Wolverhampton Wanderers, Barcelona ile yerry Mina için masaya oturdu.

Sky Sports'ta yer alan haberde; Premier Lig'in yeni ekibi Wolves'ın 23 yaşındaki Yerry Mina için Barcelona'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle masaya oturduğu ancak bonservisiyle transfer etme fikrine de uzak olmadığı belirtildi. Barça'nın 30 milyon Euro talep ettiği Mina için Wolves'ın pazarlık yaptığı ifade edildi.

Yerry Mina için Everton'ın da 30 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ve Barça'dan cevap beklediği haberleri çıkmıştı.

2018 Dünya Kupası'nda oynadığı 3 maçta 3 gol atan Yerry Mina, geçen sezon ara transfer döneminde 11.8 milyon Euro bonservis bedeliyle Palmeiras'tan Barcelona'ya transfer olmuştu.

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