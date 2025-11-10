Yayıncı kuruluşa silahlı saldırı!

BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binasına silahla gelen K.S, gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü.

Sarıyer'de Beinsport binasına silahla giren K.S., gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Beinsport'un Ayazağa Mahallesi'ndeki binasında meydana geldi.

Binaya gelen ve silah gösteren K.S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürdü.

K.S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polisler, K.S. ile görüşerek ikna etti. K.S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.





