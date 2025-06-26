Yannier: 'Tarih yazdık, bu sezon asla unutulmayacak'

Fenerbahçe Beko'nun tarihi üçlemesi sonrası Genel Menajer Derya Yannier, duygularını paylaştı. Üç kupayla tamamlanan sezonun önemine dikkat çeken Yannier, bu başarıların devamı için daha da motive olduklarını söyledi.
"BAZI DUYGULARI KALDIRMAK KOLAY DEĞİL"
Karşılaşmanın ardından konuşan Yannier, "Sabahtan beri çok uzun bir gece olacak diyorum. Bazı duyguları kaldırmak kolay değil. Tarih yazdık. Bu sezon hiç unutulmayacak. Üç kupa Türkiye'de bir ilk." dedi.
"HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK"
Elde edilen başarının arkasındaki emeğe dikkat çeken Yannier, "Baştan sona herkesin emeklerine sağlık. Bu sezon yıllar sonra hatırlanacak." ifadelerini kullandı.
"AYNISI VE DAHA FAZLASI İÇİN AÇIZ"
Fenerbahçe'nin hedefinin yalnızca bu sezonla sınırlı olmadığını vurgulayan başarılı yönetici, "Aynısı ve daha fazlası için aç olmaya devam edeceğiz. Bu kulüp, bu şube çok daha büyük başarılar kazanacak." diyerek iddialı mesajlar verdi.
"BAZI DUYGULARI KALDIRMAK KOLAY DEĞİL"
Karşılaşmanın ardından konuşan Yannier, "Sabahtan beri çok uzun bir gece olacak diyorum. Bazı duyguları kaldırmak kolay değil. Tarih yazdık. Bu sezon hiç unutulmayacak. Üç kupa Türkiye'de bir ilk." dedi.
"HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK"
Elde edilen başarının arkasındaki emeğe dikkat çeken Yannier, "Baştan sona herkesin emeklerine sağlık. Bu sezon yıllar sonra hatırlanacak." ifadelerini kullandı.
"AYNISI VE DAHA FAZLASI İÇİN AÇIZ"
Fenerbahçe'nin hedefinin yalnızca bu sezonla sınırlı olmadığını vurgulayan başarılı yönetici, "Aynısı ve daha fazlası için aç olmaya devam edeceğiz. Bu kulüp, bu şube çok daha büyük başarılar kazanacak." diyerek iddialı mesajlar verdi.
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