25 Haziran
Mamelodi Sundowns FC-Fluminense
0-0
25 Haziran
B. Dortmund-Ulsan HD FC
1-0
26 Haziran
Urawa RD-Monterrey
04:00
26 Haziran
Inter-River Plate
04:00
25 Haziran
AGF-Vejle Boldklub
1-0
25 Haziran
AEK Larnaca-Westerlo
3-1
25 Haziran
Shanghai Shenhua-Tianjin Jinmen Tiger
3-0
25 Haziran
Meizhou Hakka-Beijing Guoan
0-4
25 Haziran
Changchun Yatai-Qingdao West Coast
1-0
25 Haziran
Stabaek-Kristiansund BK
3-6
25 Haziran
Rosenborg-Sarpsborg 08
4-6
25 Haziran
Lillestroem-KFUM
2-0
25 Haziran
Aalesund-Viking
0-1

Yannier: "Tarih yazdık, bu sezon asla unutulmayacak"

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, üç kupayla tamamlanan sezonun unutulmayacağını vurguladı: "Tarih yazdık, aynısı ve daha fazlası için açız."

calendar 26 Haziran 2025 00:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Yannier: 'Tarih yazdık, bu sezon asla unutulmayacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Beko'nun tarihi üçlemesi sonrası Genel Menajer Derya Yannier, duygularını paylaştı. Üç kupayla tamamlanan sezonun önemine dikkat çeken Yannier, bu başarıların devamı için daha da motive olduklarını söyledi.

"BAZI DUYGULARI KALDIRMAK KOLAY DEĞİL"

Karşılaşmanın ardından konuşan Yannier, "Sabahtan beri çok uzun bir gece olacak diyorum. Bazı duyguları kaldırmak kolay değil. Tarih yazdık. Bu sezon hiç unutulmayacak. Üç kupa Türkiye'de bir ilk." dedi.


"HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK"

Elde edilen başarının arkasındaki emeğe dikkat çeken Yannier, "Baştan sona herkesin emeklerine sağlık. Bu sezon yıllar sonra hatırlanacak." ifadelerini kullandı.

"AYNISI VE DAHA FAZLASI İÇİN AÇIZ"

Fenerbahçe'nin hedefinin yalnızca bu sezonla sınırlı olmadığını vurgulayan başarılı yönetici, "Aynısı ve daha fazlası için aç olmaya devam edeceğiz. Bu kulüp, bu şube çok daha büyük başarılar kazanacak." diyerek iddialı mesajlar verdi.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.