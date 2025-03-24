Yağlı güreşte 2025 yılı faaliyet takvimi belli oldu

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, 2025 yılı yağlı güreş faaliyet takvimini açıkladı.



Buna göre, üçüncüsü düzenlenecek CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, 7 etaptan oluşacak.



2025 Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk etabı, 16-18 Mayıs tarihlerinde Manavgat'ta gerçekleştirilecek. Sezon, 7-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri ile tamamlanacak.



664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri ise daha önce duyurulduğu gibi 4-6 Temmuz tarihlerinde yapılacak.



CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2025 sezonu programı şöyle:



16-18 Mayıs / Manavgat Belediyesi Yağlı Güreşleri



30 Mayıs-1 Haziran / Şahinbey Belediyesi Yağlı Güreşleri



13-15 Haziran / Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri



25-27 Temmuz / Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri



8-10 Ağustos / Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri



22-24 Ağustos / Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri



7-9 Eylül / Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri



