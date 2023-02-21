Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini fesheden Manchester United, ara transfer döneminde kadrosunu Wout Weghorst'la güçlendirdi. Kırmızı Şeytanlar'ın efsane futbolcularından Gary Neville, Wout Weghorst'un performansı hakkında konuştu. Gary Neville'in açıklamaları İngiltere'de ses getirdi.



Beşiktaş'ta gösterdiği performansın ardından Dünya Kupası'nda forma şansı bulan Wout Weghorst, Manchester United'ın radarına girdi. Premier Lig devi, Burnley ile anlaşma sağladı ve Hollandalı oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı.



PAUL PARKER ELEŞTİRMİŞTİ



Manchester United'ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Paul Parker, Wout Weghorst transferini değerlendirdi. Paul Parker'ın geçtiğimiz ay Spor Toto Süper Lig hakkında kullandığı ifadeler tepki çekti.



Paul Parker, Spor Toto Süper Lig'i Avrupa'nın Çin Ligi olarak nitelendirdi. Efsane futbolcu açıklamasında Türkiye'ye transfer olan oyuncuların sadece para kazanmak için geldiğini dile getirdi.



Wout Weghorst'a karşı çok sert eleştiriler yapıldığını belirten Paul Parker, "İnsanların Weghorst'a karşı çok sert yorumlar yaptığını düşünüyorum. Şu ana kadar üç maça çıktı ve onu yargılamak için çok erken. Burası Manchester United evet, insanlar sizi yargılayabilir. Burada oynayan herkes baskı altındaydı ve günün 24 saati bununla başa çıkmak zorunda kaldılar" ifadelerini kullandı.



Cristiano Ronaldo hayranlarının Wout Weghorst'u çok ağır şekilde eleştirdiklerini belirten Paul Parker, "Weghorst, Cristiano Ronaldo değil, Ronaldo daha iyi futbolcuydu ama bu adamın sunduğu daha farklı şeyler var. Çok çalışıyor ve kulübe katkı sağlamanın peşinde. Ronaldo'nun taraftarları ona çamur atmaya çalışıyor. Bu bir rezalet" dedi.



Manchester United taraftarlarının takımın performansına odaklanmaları gerektiğini ifade eden Paul Parker, "Weghorst'un transferini eleştirmek yerine takımın performansına odaklansalar bunları konuşmanın anlamı kalmayacak" diye konuştu.



WEGHORST İÇİN YENİ BİR YORUM!



Wout Weghorst transferi İngiltere'de tartışmaları beraberinde getirdi. Hollandalı yıldız hakkında son yorum yapan isim Manchester United'ın unutulmaz futbolcularından Gary Neville oldu.



Gary Neville, Wout Weghorst'un Manchester United seviyesinde bir santrfor olmadığını belirtti. Efsane futbol adamı, "Wout Weghorst, Manchester United'ın forveti olacak kalitede değil ancak şu an Manchester United yaptıklarını, Weghorst olmadan yapamaz" dedi.



Gary Neville son olarak yorumunu şu ifadelerle noktaladı: "Dördüncü forvet olarak oynayabilir. Sahaya farklı şeyler getirebilir. Weghorst'u seviyorum. Her şeyiyle mücadele ediyor ve takıma katkı veriyor ancak Manchester United, şampiyonluklara ve Şampiyonlar Ligi'ne geri dönecekse daha kaliteli oyunculara ihtiyacı olacak."



10 MAÇTA 2 GOLE KATKI



30 yaşındaki santrfor bu sezon Manchester United formasıyla 10 resmi maçta süre aldı. Hollandalı oyuncu bu karşılaşmalarda rakip fileleri 1 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 1 gol pası verdi. Wout Weghorst'un güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.



NEO Borne altyapısında futbola başlayan Wout Weghorst daha sonra sırasıyla; BETO, Willem II, Emmen, Heracles Almelo, AZ Alkmaar, Wolfsburg, Burnley ve Beşiktaş formaları giydi. Yıldız futbolcunun Burnley ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Hollanda Milli Takımı'nda 19 maçta süre alan Wout Weghorst, 5 gol attı.





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