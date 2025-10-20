Wolverhampton'da her şey terse döndü!

Wolverhampton'da teknik direktör Vitor Pereira için işler bu sene terse döndü.



GALİBİYET ALAMADI



Wolverhampton'ın başına geçen yıl Aralık ayında geçen ve takımı kümede tutan Vitor Pereira, bu sezon ise ligde adeta dibi gördü.



Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton, ligde geride kalan 8 haftada galibiyet alamadı. Wolverhampton, söz konusu süreçte 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 2 puan topladı ve ligde son sırada yer aldı.



AYRILAN İSİMLER



İngiliz ekibinin ligde son sırada yer almasında, transfer döneminde takımdan ayrılan; Matheus Cunha, Rayan Ait-Nouri, Fabio Silva, Gonçalo Guedes ve Nelson Semedo gibi isimlerinin yerinin dolmaması en önemli etken olarak gösterildi.



SIRADAKİ RAKİP



Wolverhampton, ligin bir sonraki haftasında sahasında Burnley'i konuk edecek.



