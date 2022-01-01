Wizards Porzingis'i aldı, Dinwiddie, Harrell ve Bertans'ı yolladı!

Washington Wizards'ın Kristaps Porzingis'i kadrosuna katarak Spencer Dinwiddie ile Davis Bertans'ı Dallas Mavericks'e takas ettiği ve ayrıca Montrezl Harrell'ı ise Charlotte Hornets'a gönderdiği bildirildi.



Wizards, son takas saati sona ermeden önce, Dinwiddie ve Bertans için Mavericks'ten Porzingis'in başrolünde yer aldığı birçok takas gerçekleştirdi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Hornets, Ish Smith ve Vernon Carey karşılığında Wizards'tan Harrell'ı ve bir ikinci tur draft hakkını aldı.



The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre Washington ayrıca, Phoenix Suns'a guard Aaron Holiday'i de takas etti.



