Washington Wizards'ın Kyle Kuzma'yı takas etme konusunda "gönülsüz" olduğu iddia edildi.



Kuzma'nın son takas günü öncesinde muhtemel bir takas adayı olduğu yönünde söylentiler olsa da, kendisi yakın zamanda dört yıllığı 102 milyon dolarlık bir kontratla Wizards'la yeniden anlaşmıştı.



Ancak ESPN'den Adrian Wojnarowski, Wizards'ın şu anda Kuzma'yı içeren bir takasa girişme konusunda "istekli görünmediğini" söyledi:



"Washington, Kyle Kuzma konusunda çok suskun davrandı. Onlara bunun için telefonlar geliyordu. Takımlar bana kendilerini aradıklarını ve Washington'dan yanıt alamadıklarını söylemişlerdi. Kuzma için bir teklif vermek isteyenler verebiliyorlardı, ama şu anda onu gönderme üzerine çalışmak konusunda pek aktif olacakları bir noktada değiller.



Bu durum son takas gününe kadar değişebilir ama Michael Winger ve Will Dawkins'in Kuzma'yı sevdiğini ve orada olmasını istediklerini biliyorum. Ne yapabilecekleri konusunda daha dikkatli olacaklarını düşünüyorum."



Kuzma bu sezon çıktığı 43 maçta 21.7 sayı, 6.6 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları yakaladı.



