Wizards, Beal'ın yanına Sabonis'i istiyor!

Washington Wizards'ın, yıldız oyuncusu Bradley Beal ile Indiana Pacers yıldızı Domantas Sabonis'i yan yana getirmek istediği iddia edildi.



Wizards yazarı Quinton Mayo, kısa süre önce Wizards'ın "gözünü Sabonis'e kestirdiğini" ve son takas gününde agresif olmayı planladığını açıkladı. Mayo, Sabonis'in gelişi fikrinin Beal ve "Wizards organizasyonundaki diğer kişiler" tarafından "büyük bir onay" aldığını da sözlerine ekledi:



"Washington'ın gözüne Indiana Pacers'ın yıldızı Domantas Sabonis'i kestirmesinden dolayı, son takas gününe agresif bir şekilde yaklaşmasını bekleyebilirsiniz.



Sabonis'in, Beal'dan ve Wizards organizasyonundaki diğer kişilerden, yetenekleri, sözleşmesinin esnekliği, yaşı ve koç Wes Unseld Jr.'ın sistemine olası uyumu sayesinde büyük bir onay aldığı söylendi.



25 yaşındaki Sabonis, şu anda dört yıllığı 74.9 milyon dolarlık sözleşmesinin ikinci yılında. Tahminimce söz konusu anlaşmaya Hachimura ve/veya Avdija'nın da dahil edilmesi gerekir, ya da bir miktar para ve draft seçimleri de eklenebilir."



Sabonis bu sezon 18.9 sayı, 11.9 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları ile oynuyor.



