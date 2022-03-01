Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Wizards, Beal'ın yanına Sabonis'i istiyor!

Washington Wizards'ın, yıldız oyuncusu Bradley Beal ile Indiana Pacers yıldızı Domantas Sabonis'i yan yana getirmek istediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards'ın, yıldız oyuncusu Bradley Beal ile Indiana Pacers yıldızı Domantas Sabonis'i yan yana getirmek istediği iddia edildi.

Wizards yazarı Quinton Mayo, kısa süre önce Wizards'ın "gözünü Sabonis'e kestirdiğini" ve son takas gününde agresif olmayı planladığını açıkladı. Mayo, Sabonis'in gelişi fikrinin Beal ve "Wizards organizasyonundaki diğer kişiler" tarafından "büyük bir onay" aldığını da sözlerine ekledi:

"Washington'ın gözüne Indiana Pacers'ın yıldızı Domantas Sabonis'i kestirmesinden dolayı, son takas gününe agresif bir şekilde yaklaşmasını bekleyebilirsiniz.

Sabonis'in, Beal'dan ve Wizards organizasyonundaki diğer kişilerden, yetenekleri, sözleşmesinin esnekliği, yaşı ve koç Wes Unseld Jr.'ın sistemine olası uyumu sayesinde büyük bir onay aldığı söylendi.

25 yaşındaki Sabonis, şu anda dört yıllığı 74.9 milyon dolarlık sözleşmesinin ikinci yılında. Tahminimce söz konusu anlaşmaya Hachimura ve/veya Avdija'nın da dahil edilmesi gerekir, ya da bir miktar para ve draft seçimleri de eklenebilir."

Sabonis bu sezon 18.9 sayı, 11.9 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları ile oynuyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal