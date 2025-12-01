Wirtz için açıklama: 'Slot sözünü tutmadı'

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, Liverpool forması giyen Florian Wirtz ile ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı.
Hoeness, "Görünüşe göre Arne Slot, ona açıkça yerine getiremediği bir söz vermiş. Ona 10 numaralı formayı vereceğini onun etrafında bir takım kurulacağını söylemiş ama bu büyük bir yalan! Wirtz, 7 numarayı aldı ve takım açıkça onun etrafında kurulmadı ve onun etrafında oynamıyor. Onun için gerçekten çok üzülüyorum." dedi.
Sözlerine devam eden Hoeness, "Bayer Leverkusen'de her şey onun üzerineydi. Liverpool'da ise her yarıda beş pas alıyor ve iki kez topu kaybederse performansı düşük puan alıyor." diye konuştu.
Liverpool'da performansıyla tartışma yaratan Wirtz, İngiliz ekibinde 17 maçta 3 asist yaptı.
