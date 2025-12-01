01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
20:00
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
20:00
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
20:00
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
01 Aralık
Bologna-Cremonese
22:45
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
23:15

Wirtz için açıklama: "Slot sözünü tutmadı"

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, Liverpool forması giyen Alman futbolcu Florian Wirtz ile ilgili konuştu. Hoeness, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un, Wirtz'e sözlerini tutmadığını söyledi.

calendar 01 Aralık 2025 17:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Wirtz için açıklama: 'Slot sözünü tutmadı'






Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, Liverpool forması giyen Florian Wirtz ile ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Hoeness, "Görünüşe göre Arne Slot, ona açıkça yerine getiremediği bir söz vermiş. Ona 10 numaralı formayı vereceğini onun etrafında bir takım kurulacağını söylemiş ama bu büyük bir yalan! Wirtz, 7 numarayı aldı ve takım açıkça onun etrafında kurulmadı ve onun etrafında oynamıyor. Onun için gerçekten çok üzülüyorum." dedi.

Sözlerine devam eden Hoeness, "Bayer Leverkusen'de her şey onun üzerineydi. Liverpool'da ise her yarıda beş pas alıyor ve iki kez topu kaybederse performansı düşük puan alıyor." diye konuştu.


Liverpool'da performansıyla tartışma yaratan Wirtz, İngiliz ekibinde 17 maçta 3 asist yaptı.

  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
