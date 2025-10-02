New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, yıllardır olmadığı kadar sağlıklı ve odaklanmış hissettiğini söyledi."İyi hissetmek gerçekten güzel bir his. Kendimi çok iyi hissediyorum" diyen Williamson, yaz döneminde geçirdiği fiziksel dönüşümün sahadaki performansına doğrudan katkı sağladığını belirtti.25 yaşındaki forvet, artan kondisyonunun sahada daha uzun kalmasını ve daha hızlı hareket etmesini sağladığını ifade ederek,dedi.Pelicans Medya Günü'nde konuşan Williamson, yaz antrenman programının basketbol çalışmalarının yanı sıra boks ve Amerikan futbolu tarzı egzersizleri içerdiğini, bu kombinasyonun çevikliğini, gücünü ve genel performansını artırdığını dile getirdi.Ayrıca yaz boyunca takım arkadaşları ve antrenörlerle ilişkiler kurmaya odaklandığını söyleyen yıldız oyuncu,dedi. Burada kulübün yönetimindeki isimlere işaret etti.Pelicans Başkan Yardımcısı Joe Dumars'ın mentorluk rolünün de önemine dikkat çeken Williamson,dedi.Williamson, yalnızca yetenekle büyük oyuncu olunamayacağını da vurguladı:ifadelerini kullandı.Başantrenör Willie Green ile kurduğu bağın da kendisine odaklanmada yardımcı olduğunu söyleyen yıldız oyuncu," diye konuştu.Takımdaki değişikliklerle birlikte liderlik sorumluluklarına da odaklandığını ifade eden Williamson,dedi ve Kevon Looney ile Jordan Poole'un şampiyonluk tecrübesi getirerek soyunma odasına katkı sağladığını belirtti.Brandon Ingram ve CJ McCollum'un ayrılmasına rağmen baskı değil motivasyon hissettiğini söyleyen Williamson, genç oyuncuları yönlendirme niyetinde olduğunu ve kendi performansını da yükseltmeye devam edeceğini kaydetti.Williamson, şu anki durumunun kendisine lise ve üniversite yıllarını hatırlattığını da vurguladı:" dedi.Pelicans, 2025-26 NBA sezonuna başlarken Williamson'ın hem fiziksel dönüşümünden hem de liderliğinden önemli ölçüde yararlanmayı ve Batı Konferansı'nda en üst seviyede rekabet etmeyi hedefliyor.