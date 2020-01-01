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Will Barton, ikinci tur sırasında geri dönebilir!

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre, Ağustos ayında sağ dizini iyileştirmek için bubble'dan ayrılan Denver Nuggets forveti Will Barton, playoff ikinci turunda yapabileceği bir geri dönüşü göz ardı etmiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre, Ağustos ayında sağ dizini iyileştirmek için bubble'dan ayrılan Denver Nuggets forveti Will Barton, playoff ikinci turunda yapabileceği bir geri dönüşü göz ardı etmiyor.

Haynes'e göre 29 yaşındaki oyuncu şu anda Miami'de yakınlarda antrenman yapıyor ve günlük KOVID-19 testlerinden geçiyor.

Barton, bubble'a dönmeden önceki yedi günün her birinde negatif bir test sonucu aldığını varsayarak, dört günlük bir karantina dönemi geçirecekti.

En son Denver'ın sıralama maçlarından önceki son hazırlık maçında forma giyen Barton, normal sezonda maç başına ortalama 15.1 sayı ile Nuggets'ın en skorer üçüncü oyuncusuydu.

Üçlük çizgisi gerisinden kariyerinin en yükseği olan %37.5'luk bir isabet oranı olan Barton, bu sezon oynadığı 41 maçta tekrar kariyerinin en yükseği olan 6.3 ribaund ortalaması da kaydetmişti.


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