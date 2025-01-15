Wilfried Zaha için MLS iddiası!

Galatasaray'ın sezon başında Lyon'a kiralık olarak gönderdiği Wilfried Zaha'nın MLS ekibi Charlotte ile görüştüğü iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Wilfried Zaha için MLS iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2025 19:30
Son güncelleme 15 Ocak 2025 19:31
Galatasaray'dan Lyon'a kiralık olarak transfer olan ve Fransa'da beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha için flaş bir iddia geldi.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Fildişi Sahilli oyuncu, Wilfried Zaha, MLS ekiplerinden Charlotte ile ileri düzey görüşmelerde bulunuyor.

ZAHA TRANSFERE SICAK

32 yaşındaki kanat oyuncusunun, ABD'ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

Zaha'dan beklediği verimi alamayan Lyon, oyuncuyu kış transfer döneminde elinden çıkarmak istiyor. Galatasaray, oyuncunun geri dönüşüne sıcak bakmıyor.

GALATASARAY ENGEL OLMAYACAK

Bununla birlikte, sarı kırmızılı takımın, Zaha'nın ABD ekibiyle anlaşması halinde transfere engel olmayacağı ifade edildi.

Bu sezon Lyon formasıyla 6 maça çıkan Wilfried Zaha, 1 asistlik katkı verdi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery