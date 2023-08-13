Wilfried Zaha'dan sessiz başlangıç





Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan yıldız futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un oyunun gidişatından memnun olmaması sonrasında karşılaşmanın 70. dakikasında Dries Mertens'in yerine karşılaşmaya dahil oldu. Kalan 20 dakikalık süreçte Aslan'ın hücum hattını hareketlendirip skor üretmeye çalışan Zaha, bunda başarılı olamadı. Deneyimli isim, Galatasaray'daki ilk resmi maçında sessiz kaldı.

yeni transferi, sarı-kırmızılı takımın formasıyla ilk kez sahaya çıktı.Premier Lig ekibiyollarını ayırması sonrasında Fenerbahçe'nin de talip olduğu Wilfried Zaha, tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı. Fildişi Sahilli hücumcu, Aslan'ınoynayacağı karşılaşma için deplasmana götürülen isimler arasında yer aldı.