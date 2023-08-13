Wilfried Zaha'dan sessiz başlangıç

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha, sarı kırmızılı formayla ilk kez resmi bir maçta sahaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Wilfried Zaha'dan sessiz başlangıç
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13 Ağustos 2023 15:26
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı takımın formasıyla ilk kez sahaya çıktı.

Premier Lig ekibi Crystal Palace'la yollarını ayırması sonrasında Fenerbahçe'nin de talip olduğu Wilfried Zaha, tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı. Fildişi Sahilli hücumcu, Aslan'ın Kayserispor'la oynayacağı karşılaşma için deplasmana götürülen isimler arasında yer aldı.



SESSİZ BAŞLANGIÇ

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan yıldız futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un oyunun gidişatından memnun olmaması sonrasında karşılaşmanın 70. dakikasında Dries Mertens'in yerine karşılaşmaya dahil oldu. Kalan 20 dakikalık süreçte Aslan'ın hücum hattını hareketlendirip skor üretmeye çalışan Zaha, bunda başarılı olamadı. Deneyimli isim, Galatasaray'daki ilk resmi maçında sessiz kaldı.

 
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