Wilfred Zaha'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye liste başı isimlerden Wilfred Zaha'dan kötü haber geldi.
Suudi Arabistan basınından Ar-Riyadiyah'ın haberine göre; Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfred Zaha, Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr ile anlaşmaya vardı.
Haberde, Zaha'nın bu tercihinde vatandaşı Ghislain Konan ve dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'da oynamasının etkili olduğu yazıldı.
51 MİLYON EURO İDDİASI
Sky Sports'ta yer alan haberde, Al Nassr Kulübü'nün Zaha'ya 3 yıl için 51 milyon euro önerdiğini iddia etti.
Bu sezon Crystal Palace formasıyla 27 lig maçına çıkan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, bu maçlarda 7 gol 2 asist kaydetti.
Suudi Arabistan basınından Ar-Riyadiyah'ın haberine göre; Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfred Zaha, Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr ile anlaşmaya vardı.
Haberde, Zaha'nın bu tercihinde vatandaşı Ghislain Konan ve dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'da oynamasının etkili olduğu yazıldı.
51 MİLYON EURO İDDİASI
Sky Sports'ta yer alan haberde, Al Nassr Kulübü'nün Zaha'ya 3 yıl için 51 milyon euro önerdiğini iddia etti.
Bu sezon Crystal Palace formasıyla 27 lig maçına çıkan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, bu maçlarda 7 gol 2 asist kaydetti.