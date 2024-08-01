West Ham United, Bissaka ile anlaştı!

West Ham United, Aaron Wan-Bissaka ile sözlü anlaşmaya vardı. Kulüp, İngiliz oyuncunun transferi için Manchester United ile görüşmelerine devam ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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West Ham United, Bissaka ile anlaştı!
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01 Ağustos 2024 19:20
West Ham United, sağ bekini Aaron Wan-Bissaka ile güçlendirmek istiyor.

İngiliz temsilcisi, 26 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşmelerde sözlü olarak anlaşma sağladı. Bissaka, West Ham United'ın Manchester United ile anlaşması halinde yeni takımına 5 yıllıık imza atacak.

West Ham United, İngiliz oyuncu için Bissaka için yaklaşık 20 milyon euro bekleyen Manchester United'a ise 12 milyon euro teklif etti. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor.

Manchester United, 26 yaşındaki Aaron Wan-Bissaka'yı 2019 yılında Crystal Palace'tan kadrosuna katmıştı. Manchester United'da 190 maça çıkan Bissaka, 2 gol attı ve 13 asist yaptı.

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