West Ham futbolcusu Michail Antonio taburcu edildi

West Ham United forveti Michail Antonio, geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneden taburcu edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
West Ham futbolcusu Michail Antonio taburcu edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Aralık 2024 17:51
Son güncelleme 31 Aralık 2024 17:53
7 Aralık'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan West Ham oyuncusu Michail Antonio taburcu edildi. 

West Ham, kazadan sonraki gün alt uzuv kırığı nedeniyle Antonio'nun ameliyat olduğunu duyurmuştu.

Jamaika milli oyuncu, o tarihten bu yana tıbbi gözetim altında bir iyileşme süreci geçirdi ve kaldığı hastaneden taburcu edildi.

WEST HAM, ANTONIO'YU ANMIŞTI

Antonio'nun takım arkadaşları, kazanın ardından 9 Aralık'ta Wolverhampton Wanderers'a karşı oynanan ilk iç saha maçından önce, oyuncunun adını taşıyan formalar giymişti.

EN GOLCÜ 5. FUTBOLCU

Antonio, 2015 yılında West Ham'a katıldığından bu yana kulüp için 322 maçta 83 gol kaydetti. 

Attığı 83 golle kulüp tarihinin en golcü 5. futbolcusu olan Antonio'nun West Ham ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery