West Ham futbolcusu Michail Antonio taburcu edildi

7 Aralık'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan West Ham oyuncusu Michail Antonio taburcu edildi.



West Ham, kazadan sonraki gün alt uzuv kırığı nedeniyle Antonio'nun ameliyat olduğunu duyurmuştu.



Jamaika milli oyuncu, o tarihten bu yana tıbbi gözetim altında bir iyileşme süreci geçirdi ve kaldığı hastaneden taburcu edildi.



WEST HAM, ANTONIO'YU ANMIŞTI



Antonio'nun takım arkadaşları, kazanın ardından 9 Aralık'ta Wolverhampton Wanderers'a karşı oynanan ilk iç saha maçından önce, oyuncunun adını taşıyan formalar giymişti.



EN GOLCÜ 5. FUTBOLCU



Antonio, 2015 yılında West Ham'a katıldığından bu yana kulüp için 322 maçta 83 gol kaydetti.



Attığı 83 golle kulüp tarihinin en golcü 5. futbolcusu olan Antonio'nun West Ham ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.