West Ham'da 10 futbolcuyla ayrılık kararı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham, başarısız geçen sezonun ardından gelecek sezon için kadroda büyük bir revizyona gitmeyi hedefliyor. West Ham'ın 10 yıldız futbolcusundan yaz transfer döneminde çıkmak istediği yazıldı.



Football Insider'ın Inside Track podcastinin son bölümünde konuşan muhabir Pete O'Rourke, West Ham'ın bütçeyi dengelemek ve mali sorunlardan kaçınmak amacıyla kadroyu iyileştirmeden önce ellerindeki oyuncuları satmak zorunda kalacaklarını açıkladı.



10 YILDIZ İSİME VEDA!



Londra ekibinde yaz transfer döneminde ayrılması beklenen isimler arasında Guido Rodriguez, Niclas Fullkrug, Emerson Palmieri, Maxwel Cornet ve Michail Antonio gibi isimler yer alıyor ve bunların hepsi gelecek sezon için fazlalık olarak görülüyor.



Öte yandan Danny Ings, Vladimir Coufal, Aaron Cresswell ve Lukasz Fabianski'nin sözleşmeleri sona erdiğinde takımdan ayrılmaları beklenirken, Carlos Soler'in ise PSG'ye dönmesi bekleniyor.