Weghorst için ayrılık mesajı!

Burnley'de Sunderland ile oynanan maçın kadrosunda yer almayan Wout Weghorst'un takımdan ayrılması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Weghorst için ayrılık mesajı!
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25 Ağustos 2024 00:05
Burnley Teknik Direktörü Scott Parker, Sunderland karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Parker, maç kadrosunda yer almayan Dara O'Shea için "Takımdan ayrılacak." dedi.

"DAHA İYİ OLACAĞINA KARAR VERDİM"

İngiliz basınındaki haberde O'Shea ile birlikte kadroda yer almayan Benson Manuel ve Wout Weghorst'un da takımdan ayrılacağı belirtildi. Parker, iki oyuncu için, "Kadroda olmamalarının en iyisi olacağına karar verdim." ifadelerini kullandı.

Weghorst'un adı son dönemde Türkiye'den Trabzonspor ile anılıyor.

32 yaşındaki Wout Weghorst'un Burnley ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Hollandalı golcünün güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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