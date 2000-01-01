Warriors ve Nets, Jeremy Lin ile ilgileniyor olabilir!

Eski NBA oyuncusu Jeremy Lin'in, Golden State Warriors ve Brooklyn Nets'ten ciddi bir ilgi gördüğü bildirildi.



Çin web sitesi Weixin'e göre Lin, Beijing Ducks ile Çin'de geçirdiği bir sezonun ardından NBA'e geri dönebilir.



2019 NBA şampiyonu Toronto Raptors'ın bir üyesi olan Lin, Eylül ayında NBA'e dönmek için CBA'dan ayrıldığını açıklamıştı:



"Güvenilir bir kaynağa göre, Golden State Warriors, Jeremy Lin'e açık bir ilgi gösterdi. Warriors'ın çekirdek üyesi Curry, Jeremy Lin'in oyun tarzını seviyor ve Warriors'a katılma umudunu açıkça ifade etmişti. Jeremy Lin henüz bir karar vermiş olmasa da, bu açıkçası zaten onun çok önemli seçimlerinden biri."



Weixin'e göre Lin için bir başka potansiyel hedef noktası, daha önce 2016-2018 yılları arasında formasını giydiği Nets ekibi:



Warriors'a ek olarak, Nets'in gelecekte Jeremy'nin katılabileceği takımlardan biri olması da muhtemel. Nets'in sahibinin Joe Tsai olduğunu herkes biliyor. Her zaman ekibin içinde Çin unsurlarına sahip olabileceğini ummuştur. Daha da önemlisi, Joe Tsai ve Jeremy Lin'in çok iyi kişisel ilişkisi bulunuyor."



