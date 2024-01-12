Golden State Warriors'ın, kadroda Stephen Curry dışında herkesi takas senaryosunda değerlendirmeye istekli olduğu iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Warriors yönetiminin Curry dışında kadrodaki herkesin takas senaryolarına dahil edilebileceğini söyledi:



"Golden State'in zihniyeti şu anda Steph Curry dışında herkesin masada olduğu yönünde. Düşünceleri bu yönde. Gerçekçi olmak gerekirse, şöyle bir detay da var; Klay Thompson'ı uzun vadede tutmak isteyecekler mi? Bence istekleri bu yöndeydi fakat sözleşmesini uzatamadılar ve Draymond Green de yeni sözleşme imzalamıştı.



Yönetimdekiler Jonathan Kuminga'yı, Brandon Podziemski'yi ve Trace Jackson-Davis'i çok seviyor. Ancak eğer herhangi bir hamle yapmak istiyorlarsa, Steph Curry hariç (Andrew) Wiggins ve kadrodaki herkes takas için değerlendirilmek zorunda."



Charania, sözleşmesini uzatmayan koç Steve Kerr'ün belirsiz durumunun, takımın karar verme süreçlerinde önem taşıdığını da sözlerine ekledi.





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