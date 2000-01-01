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Warriors, Dragan Bender'ı 10 gün deneyecek

Golden State Warriors, 10 günlük bir sözleşme için serbest oyuncu Dragan Bender'ı kadrosuna katmayı planlıyor.

Haber; Sporx.com
Golden State Warriors, 10 günlük bir sözleşme için serbest oyuncu Dragan Bender'ı kadrosuna katmayı planlıyor.

Bender, sezonun başlarında Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakılmıştı.

Bucks, Marvin Williams'ı alma fırsatını bulduğunda 22 yaşındaki oyuncuyu serbest bırakmıştı, ancak 2016 NBA Draftı'nda 4 numaralı seçim olması nedeniyle, halen kendisiyle ilgili bir umut beslenmeye devam ediliyor.

Bender, bu sezon Bucks için sadece yedi NBA maçında forma giymiş ve maç başına ortalama 13.0 dakika süre almıştı, ancak takımın G League bağlantılı ekibiyle yaptığı 13 maçta, 20.5 sayı ortalama yakalamıştı.


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