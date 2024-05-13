Golden State Warriors'ın bu yaz "büyük bir hamle" yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.



ESPN'den Ramona Shelburne, Warriors'ın bu yaz kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir hamle yapacağını öngördü.



Shelburne, 95.7 The Game'in "Willard & Dibs" programına verdiği röportajda, Warriors'ın kadrosunu yükseltmek için geçmişte de büyük hamleler yapmış olduğunu belirterek, bu ihtimale olan inancını dile getirdi.



Takımın önündeki zorlukları kabul eden Shelburne, Warriors'ın kadro iyileştirme arayışlarında yaratıcı ve proaktif olmaları gerektiğini vurguladı.



Bu sezonu hayal kırıklığı ile sona eren Warriors, rekabetçi Batı Konferansı'nı 10. sırada tamamlamış ve play-in turnuvasında Sacramento Kings'e elenmişti.





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