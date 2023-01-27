Volkan Demirel, Fenerbahçe'den transfer istiyor

18 maçta 17 puan toplayan Hatayspor, ligde sıkıntılı günler geçiriyor.



Güney ekibi, transferde nokta atışı 1-2 hamle ile kadro kalitesini artırmak amacında. Teknik Direktör Volkan Demirel'in isteği üzerine transfer çalışmaları başladı. Genç teknik adamın transfer listesinde Fenerbahçe'den 2 isim yer alıyor.



ÖNCE MERT HAKAN'I İSTEDİ



Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in bir araya gelerek transfer görüşmesi yaptığı öğrenilmişti.



Bu görüşme, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş içindi. Başkan Ali Koç'tan sezon sonuna kadar Mert Hakan'ı isteyen Demirel'e, "Eğer ikna edebilirsen al götür" yanıtı gelmişti.



BİR İSİM DAHA İSTEDİ



Sezon başında teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus getirilirken, birçok yeni transfer de takıma katılmıştı. Bu isimlerden biri de Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique idi.



AYRILIK İHTİMALİ



Sezon başında Fenerbahçe'nin transfer ettiği 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, esas mevkisi orta saha ve sol kanat olmasına rağmen Sarı-Lacivertli ekipte pek çok maçta sol bekte görev aldı. Fenerbahçe, sol bek transferini kısa zamanda açıklamaya hazırlanırken, Lincoln'ün takımdan kiralık olarak ayrılma ihtimali bulunuyor.



1 HAFTA İÇERİSİNDE NETLEŞECEK



Hatayspor, Fenerbahçe Yönetimi ile iyi ilişkilerini kullanarak başarılı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Güney ekibi, hem sarı-lacivertli kulüple hem de oyuncu tarafıyla temasta. Transferin 1 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.





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