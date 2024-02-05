Volkan Demirel'den, Christian Atsu'ya duygusal paylaşım

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel hayatını kaybeden Christian Atsu için paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Volkan Demirel'den, Christian Atsu'ya duygusal paylaşım
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05 Şubat 2024 22:13
Son güncelleme 05 Şubat 2024 22:14
Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, geçtiğimiz yıl yaşanan depremde hayatını kaybeden eski oyuncusu Christian Atsu için bir paylaşımda bulundu.

İşte Volkan Demirel'in, Christian Atsu için kaydetti sözler:

"Atsu'nun attığı bu gol, ondan aldığımız son hediye. Depremden hemen önce gelen bu gol, saf sevinç ve umudu simgeliyor. Fakat sonrasında yaşanan deprem, Atsu'yu, Taner hocamızı ve birçok sevdiğimizi bizden aldı. Şimdi, onların aramızdan ayrılışlarının, Hatay'ın ve 10 ilimizin uğradığı büyük kaybın bir yılı geride kaldı. Büyük bir sevgi ve rahmetle anıyoruz."

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