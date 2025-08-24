24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
16:30
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
16:00
24 Ağustos
Everton-Brighton
16:00
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
18:00
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
16:00
24 Ağustos
Le Havre-Lens
18:15
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
18:15
24 Ağustos
Toulouse-Brest
18:15
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
13:15
24 Ağustos
Ajax-Heracles
17:45
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Volkan Demirel: "Bu iş bitmiş, hayır gelmez"

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi sürerken, teknik direktör ve yorumcu Volkan Demirel çarpıcı açıklamalarda bulundu.

calendar 24 Ağustos 2025 12:28
Fotoğraf: AA
Volkan Demirel: 'Bu iş bitmiş, hayır gelmez'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Teknik direktör ve futbol yorumcusu Volkan Demirel, Galatasaray'da yaşanan Barış Alper Yılmaz kriziyle ilgili konuştu. Tecrübeli ismin konuya ilişkin iddiaları ise gündem oldu.

Volkan Demirel, Galatasaray'daki Barış Alper kriziyle ilgili NOW Spor'da açıklamalar yaptı.

NEOM-Barış Alper temasıyla ilgili aldığı bilgileri aktaran Volkan Demirel, şunları söyledi:



"Benim bildiğim Barış Alper'e NEOM tarafından yapılan bir teklif var, Galatasaray'dan yapılan bir teklif de var. Ben rakamları da az çok biliyorum. Galatasaray'ın daha büyük beklentisi var. Doğrudur da bu. Hedefiniz başka bir yerse Barış gibi bir oyuncuyu tutmak istersiniz. Gidecekse de iyi fiyatlara vermek istiyorlar ama Barış'ın alacağı rakamlar çok akıl çelici olduğu için bu karşılıklı açıklamalar yapıldı."

"BU İŞTEN HAYIR GELMEZ"

Barış Alper'in Kayserispor maçı kafilesine alınmamasının transferin bittiğine işaret olduğunu iddia eden Demirel, "Barış Alper'i kadroya almadılarsa bence o iş bitmiş. Bundan sonra bu işten hayır da gelmez" ifadelerini kullandı.

Barış Alper'e gelen teklif ve Galatasaray'ın talebiyle ilgili de konuşan genç teknik adam, "İlk teklif 25, ikinci teklif 35+5, Barış'a teklif edilen de 10 milyon Euro. Galatasaray'ın istediği de 60 milyon Euro" sözlerini sarf etti.

"OSIMHEN'İN MAAŞI RAHATSIZ EDER"

Milli futbolcunun takımdan ayrılacağını düşündüğünü yineleyen Volkan Demirel, "Barış Alper bence gider. Kalması da sağlıklı değil şu an" şeklinde konuştu.

Galatasaray'daki maaş dengesine vurgu yapan Demirel, "Osimhen'in maaşı oyuncuları rahatsız eder. Barış Alper'in gitmek istemesi normal, maaş dengesini iyi kurmak lazım. Sadece Galatasaray için söylemiyorum bunu" diyerek sözlerini noktaladı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
