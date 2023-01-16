Voleybolda dört Türk takımı Avrupa'da sahne alacak

CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden kulüpler, 17-19 Ocak tarihlerinde Avrupa kupalarında sahne alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda dört Türk takımı Avrupa'da sahne alacak
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16 Ocak 2023 15:39
Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden kulüpler, 17-19 Ocak tarihlerinde Avrupa kupalarında sahaya çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank Avrupa'da sahne alacak.

Maç programı şu şekilde:

TARİH MAÇ KUPA SAAT
Yarın Türk Hava Yolları-Terville Florange (Fransa) CEV Kupası Son 16 Turu 18.00
18 Ocak Çarşamba Fenerbahçe Opet-Allianz MTV Stuttgart (Almanya) CEV Şampiyonlar Ligi 17.30
18 Ocak Çarşamba Eczacıbaşı Dynavit-Maritza Plovdiv (Bulgaristan) CEV Şampiyonlar Ligi 20.00
19 Ocak Perşembe VakıfBank-SC Potsdam (Almanya) CEV Şampiyonlar Ligi 19.00
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