Voleybolda dört Türk takımı Avrupa'da sahne alacak

Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden kulüpler, 17-19 Ocak tarihlerinde Avrupa kupalarında sahaya çıkacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank Avrupa'da sahne alacak.
Maç programı şu şekilde:
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank Avrupa'da sahne alacak.
Maç programı şu şekilde:
|TARİH
|MAÇ
|KUPA
|SAAT
|Yarın
|Türk Hava Yolları-Terville Florange (Fransa)
|CEV Kupası Son 16 Turu
|18.00
|18 Ocak Çarşamba
|Fenerbahçe Opet-Allianz MTV Stuttgart (Almanya)
|CEV Şampiyonlar Ligi
|17.30
|18 Ocak Çarşamba
|Eczacıbaşı Dynavit-Maritza Plovdiv (Bulgaristan)
|CEV Şampiyonlar Ligi
|20.00
|19 Ocak Perşembe
|VakıfBank-SC Potsdam (Almanya)
|CEV Şampiyonlar Ligi
|19.00
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