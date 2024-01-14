Vodafone Sultanlar Ligi'nde 15. hafta tamamlandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 15. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde 15. hafta tamamlandı
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14 Ocak 2024 23:14
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftası sona erdi.

Ligin 15. haftası, takımların Avrupa maçları nedeniyle ertelenen Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması dışında tamamlandı.

Sonuçlar şöyle:

VakıfBank-Beşiktaş AYOS: 3-1

Çukurova Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Nilüfer Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: 3-0

Türk Hava Yolları-Kuzeyboru: 3-1

Sarıyer Belediyespor-Galatasaray Daikin: 0-3

PTT-Karayolları: 3-2

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