Vitor Pereira: ''Ne büyücüyüm, ne de peygamber''

Çin Ligi'nde Shangai SIPG takımı ile şampiyonluk sevinci yaşayan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.Şampiyonluk kutlamalarında konuşan Portekizli teknik adam, ''Öncelikle Çin halkına teşekkür etmek istiyorum. Burada beni çok sıcak karşıladılar. Ardından kulübe teşekkür ediyorum. Bana sürekli güvendiler. Üçüncü olarak futbolcularıma ve teknik ekibime teşekkür ediyorum. Harika bir performans ortaya koydular ve mükemmel bir sezon geçirdiler. Son olarak ailem ve arkadaşlarıma bana olan desteklerinden dolayı teşekkür ederim.'' sözlerini kullandı.Gelecek yıl için ne olacağını bilmediğini kaydeden Pereira, ''Ben ne büyücüyüm, ne de peygamber. Gelecekte ne olur bilemem. Bugün şampiyonuz ve Evergrande'nin hanedanlığını yıktık. Bunun için mutluyum. Birçok oyuncunun ilk şampiyonluğu oldu. Çin futbol tarihine adımızı yazdırdık.'' şeklinde konuştu.