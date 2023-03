Vincent Aboubakar: 'Derbi maçlarını severim'

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın İstanbulspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.



Vincent Aboubakar yaptığı açıklamada, "Son şampiyon olduğumuz sezon, o sezon da 4-5 maç gol atamayarak başladım. Sonrasında gollerime başladım. Futbol böyle bir şey. Futbolda önemli olan çalışmaya devam etmek. Bugün en önemlisi takıma yardım etmek ve kazanmaktı. Biraz zor anlar da yaşadık. Birlik ve beraberlikle bunu atlattık." dedi.



Derbiyle ilgili de konuşan golcü oyuncu, "Derbi maçlarını severim. Gol atıp atmayacağımı maçta göreceğiz. Fenerbahçe'ye karşı hepimiz istekle oynayacağız." açıklamasını yaptı.



Aboubakar, "Her zaman oyuncular, hocalar, mantaliteler değişiyor ama Beşiktaş olarak hep zirvedeyiz. Bu sezon puan olarak gerideyiz ama savaşmaya, çalışmaya devam ediyoruz. Hedeflerimizi ciddiye alıp her maçı kazanmak için devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Attığı gole değinen tecrübeli golcü, "İlk defa böyle iyi ve güzel bir gol atmıyorum. Benim için her golün değeri aynı. Normal gol de, fantastik gol de skora aynı şekilde etki ediyor. Benim için önemli olan gol atmak." ifadelerini kullandı.





