Viktor Gyökeres'e vize çıktı: Londra'ya gidiyor!

Yaz transfer döneminde forvet transferi için yoğun mesaide olan Arsenal, Viktor Gyökeres için mutlu sona ulaştı.



73 MİLYON EURO



The Athletic'in haberine göre; Londra ekibi, İsveçli golcü için Sporting CP ile anlaşmaya vardı. Arsenal, bu transfer için Portekiz ekibine 63 milyon Euro bonservis bedeli ve 10 milyon Euro bonuslar olmak üzere toplam 73 milyon Euro ödeme yapacak.



LONDRA'YA GİDECEK



Viktor Gyökeres'in cumartesi günü sağlık kontrollerinden geçmek üzere Londra'ya gelmesi bekleniyor.



HENRY'NIN MİRASINI DEVRALACAK



27 yaşındaki golcü, Arsenal'in efsanesi olan Thierry Henry ile özdeşleşmiş olan 14 numaralı formayı giyecek.