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31 Temmuz
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Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!

Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

calendar 31 Temmuz 2025 21:31 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2025 21:32
Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
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Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna kattığını duyurdu
Bonservis:

- 75 milyon euro
- Sonraki satıştan %10 kâr

Maaş:


- 15 milyon euro
- 1 milyon euro sadakat primi
- 5 milyon euro imaj hakkı

Galatasaray'ın KAP açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'u SSCN Napoli SPA'ya ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 EUR garanti ücret, net 1.000.000 EUR tutarında sadakat primi ile 5.000.000 EUR tutarında imaj hakkı ücreti ödenecektir."

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