14 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
0-3
14 Mayıs
Alaves-Valencia
1-0
14 Mayıs
Villarreal-Leganes
3-0
14 Mayıs
Real Madrid-Mallorca
1-174'
14 Mayıs
PSV Eindhoven-Heracles
4-1
14 Mayıs
Willem-PEC Zwolle
1-2
14 Mayıs
NEC Nijmegen-NAC Breda
3-0
14 Mayıs
Go Ahead Eagles-SC Heerenveen
1-0
14 Mayıs
Feyenoord-RKC Waalwijk
2-0
14 Mayıs
FC Utrecht-S. Rotterdam
1-1
14 Mayıs
FC Twente-Alkmaar
2-3
14 Mayıs
FC Groningen-Ajax
2-2
14 Mayıs
Almere-Fortuna Sittard
1-1

Victor Osimhen'den transferi için flaş açıklama

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen geleceği hakkında konuştu.

calendar 14 Mayıs 2025 22:58 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025 23:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen'den transferi için flaş açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın flaş isimlerinden Victor Osimhen, Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen ilk olarak "Büyük bir tebrik sunmak istiyorum bütün takıma. Çok mutluyuz. Baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftara da teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar. 3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Türkiye'de en çok gol atan yabancı futbolcu olmasının hatırlatılması üzerine Osimhen " Rekor tabii ki harika. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus bugün çok birleştiriciydi. Goller attığım için çok mutluyum ama tarihe geçmek benim için büyük bir zevk. Mücadele etmeye devam edeceğim." dedi.

Taraftarların yönetime transfer çağrısıyla ilgili açıklama yapan Osimhen "Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım." dedi.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.