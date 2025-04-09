Victor Osimhen, bayrağı Icardi'den devralıyor

Mauro Icardi, son iki sezonun bitimine 8 hafta kala 18 gol atıp çifte zafer getirdi. Son 5 maçta 8 gol atan Victor Osimhen de tangocu gibi sarı-kırmızılıları hedefe ulaştırmak istiyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen, bayrağı Icardi'den devralıyor
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09 Nisan 2025 12:23
Son güncelleme 09 Nisan 2025 12:24
Galatasaray'da sezonun bitimine 8 hafta kala şampiyonluk inancı yükselirken gözler yine dünyaca ünlü yıldız forvette olacak.

Sarı-kırmızılıların aklında "Osimhen golleri atar, şampiyonluk gelir" düşüncesi var. Çünkü bunun benzer örneğini Mauro Icardi göstermişti.

Icardi'yle ligde son iki sezonda şampiyon olan Cimbom, Arjantinli yıldızın son haftalardaki performansıyla zafere uçmuştu.

Tangocu, son 8 haftalara bakıldığında ilk sezonunda 10; ikinci sezonunda ise 8 gol olmak üzere 18 kez ağları sarsmıştı.

KİLİT İSİM OSIMHEN

Victor Osimhen de final haftalarına girilirken gaza bastı.

Kupada Fenerbahçe'yi iki golle yıkan Nijeryalı yıldız, son 5 maçta 8 gole ulaştı. Galatasaray'ın en önemli ismi olan 26 yaşındaki forvet, son maçlardaki grafiğini daha da yukarı çekerek 25. şampiyonluğun kilit oyuncusu olmayı hedefliyor. 

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