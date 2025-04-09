Victor Osimhen, bayrağı Icardi'den devralıyor

Galatasaray'da sezonun bitimine 8 hafta kala şampiyonluk inancı yükselirken gözler yine dünyaca ünlü yıldız forvette olacak.
Sarı-kırmızılıların aklında "Osimhen golleri atar, şampiyonluk gelir" düşüncesi var. Çünkü bunun benzer örneğini Mauro Icardi göstermişti.
Icardi'yle ligde son iki sezonda şampiyon olan Cimbom, Arjantinli yıldızın son haftalardaki performansıyla zafere uçmuştu.
Tangocu, son 8 haftalara bakıldığında ilk sezonunda 10; ikinci sezonunda ise 8 gol olmak üzere 18 kez ağları sarsmıştı.
KİLİT İSİM OSIMHEN
Victor Osimhen de final haftalarına girilirken gaza bastı.
Kupada Fenerbahçe'yi iki golle yıkan Nijeryalı yıldız, son 5 maçta 8 gole ulaştı. Galatasaray'ın en önemli ismi olan 26 yaşındaki forvet, son maçlardaki grafiğini daha da yukarı çekerek 25. şampiyonluğun kilit oyuncusu olmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılıların aklında "Osimhen golleri atar, şampiyonluk gelir" düşüncesi var. Çünkü bunun benzer örneğini Mauro Icardi göstermişti.
Icardi'yle ligde son iki sezonda şampiyon olan Cimbom, Arjantinli yıldızın son haftalardaki performansıyla zafere uçmuştu.
Tangocu, son 8 haftalara bakıldığında ilk sezonunda 10; ikinci sezonunda ise 8 gol olmak üzere 18 kez ağları sarsmıştı.
KİLİT İSİM OSIMHEN
Victor Osimhen de final haftalarına girilirken gaza bastı.
Kupada Fenerbahçe'yi iki golle yıkan Nijeryalı yıldız, son 5 maçta 8 gole ulaştı. Galatasaray'ın en önemli ismi olan 26 yaşındaki forvet, son maçlardaki grafiğini daha da yukarı çekerek 25. şampiyonluğun kilit oyuncusu olmayı hedefliyor.