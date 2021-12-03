Vanspor'un token arzı Bitexen'de başladı

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, Vanspor'un VAN Token'ını arz etti.

Haber; Sporx.com
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Vanspor'un token arzı Bitexen'de başladı
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03 Aralık 2021 13:45
Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, VAN Token ön satışını başlattı. Serbest piyasada fiyatlanan taraftar token VAN Token'ın ön satışı, 12 ay kilitli ve kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen'de gerçekleştirildi.  

Kemal Cenk Erdem: "Futbol ve kripto dünyasını birleştirmeye devam edeceğiz."

Ön satışla ilgili görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "Vanspor ile VAN Token'ı arz etmekten mutluyuz. Bitexen olarak Vanspor taraftarlarının ve Vanspor Kulübü'nün taraftar token'lara gösterdikleri büyük ilgi ve teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine ve işlem çeşitliliğine sahip Bitexen olarak, futbol ve kripto dünyasını birleştirmeye ve gelişmeye devam edeceğiz.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye'de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat coin'ini sektöre sunan şirket, Türkiye'nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.




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