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Rapid Wien-LASK
3-0
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Spezia-Cremonese
2-390'
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Almeria-Tenerife
2-0
01 Haziran
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Levante-Eibar
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Real Oviedo-Cadiz
2-1
01 Haziran
Deportivo La Coruna-Elche
0-4
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Cartagena-CD Mirandes
1-3
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Cordoba-Albacete
0-161'
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Belediye Vanspor-Batman Petrolspor
5-4
01 Haziran
Randers FC-Silkeborg
1-3
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Fredrikstad-Sarpsborg 08
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Brann-Kristiansund BK
4-2
01 Haziran
Bryne-Sandefjord
3-2
01 Haziran
FK Haugesund-Bodo/Glimt
0-4
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Rosenborg-KFUM
1-1
01 Haziran
Molde-Viking
0-1
01 Haziran
Huracan-Club Atletico Platense
0-018'
01 Haziran
Santos FC-Botafogo RJ
0-060'
01 Haziran
Juventude-Gremio
0-263'
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Flamengo-Fortaleza
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00:30
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1-0
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Willem-Telstar
1-3

Vanspor, 1.Lige çıkan son takım oldu!

TFF 2. Lig Play-off finalinde Vanspor, Batman Petrol Spor'u penaltı atışları sonucunda yenerek 1. Lig'e çıktı.

calendar 01 Haziran 2025 23:00 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2025 23:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vanspor, 1.Lige çıkan son takım oldu!
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Vanspor, Batman Petrol Spor'u penaltılarda 5-4 mağlup ederek 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

Karşılaşmanın ilk 90 dakikasında gol olmayınca maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca maç penaltılara kaldı.


Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Artı Değer Vanspor Trendyol 1. Lig'e çıktı.

Karşılaşmayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da tribünden izledi.

Öte yandan Bakan Şimşek maç öncesi Kayseri Valiliğini ziyaret etti.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Bilal Gölen

Artı Değer Vanspor: Abdulsamed Damlu, Sabahattin Destici (Dk. 85 Medeni Bingöl), Burak Kavlak, Muhammet Çavuşoğlu (Dk. 97 Onur Özcan), Emre Adıgüzel, Özkan Yiğiter (Dk. 85 Erdem Seçgin), Eyüp Akcan (Dk. 97 Serkan Odabaşoğlu), Bekir Can Kara, Harun Kavaklıdere, Okan Eken (Dk. 85 Hasan Bilal), Mert Örnek (Dk. 72 Batuhan Kör)

Batman Petrolspor: Yusuf Balcıoğlu, Semih Karadeniz, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Samet Karakoç, Emir Alagöz, Hüseyin Seyhan (Dk. 46 Bünyamin Yürür), Kubilay Yavuz (Dk. 112 Tunahan Çiçek), İmeri (Dk. 85 Mustafa Çeçenoğlu), Mert Çapar (Dk. 106 Cengizhan Akgün), İlker Karataş (Dk. 85 Melih İnan)

Sarı kartlar: Dk. 24 Özkan Yiğiter (Artı Değer Vanspor), DK. 64 Mert Çapar (Batman Petrolspor)



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