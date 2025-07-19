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Van Gölü SF, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde!

Van Gölü Sportif Faaliyetler Futsal Takımı, ilk kez Türkiye Şampiyonu olarak UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

calendar 19 Temmuz 2025 14:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Van Gölü SF, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde!
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Van Gölü Sportif Faaliyetler Futsal Takımı, tarihinde ilk kez Türkiye şampiyonu olarak UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Takımın Teknik Direktörü Ferhat Yıldırımçakar, geçen haftalarda İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde, Van Gölü Sportif Faaliyetler'in isminin Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde anons edildiği o anları gözyaşları içinde izlediklerini belirterek, "Bu, sadece bizim değil tüm Van halkının gurur duyması gereken bir başarı. Van'ın adı, UEFA'nın merkezinde anons edildi. Bu tarihi bir andı" diye konuştu.

Futsal Süper Ligi'nde zorlu bir mücadele veren Van Gölü Sportif Faaliyetler Futsal Takımı, normal sezonun ardından play-off karşılaşmalarında Diyarbakır temsilcisi Ali Paşa'yı çeyrek finalde, Sakarya ekibi Karasu'yu ise yarı finalde eleyerek finale yükseldi. Finalde ise geçen yılın şampiyon kadrosunu büyük ölçüde koruyan Kocaeli Osmanlı 41 SK ile karşılaştı. Final serisinde ilk maçı Van'da kazanarak önemli bir avantaj elde eden ekip, ikinci karşılaşmada mağlup oldu. Serinin son maçında ise sadece 6 oyuncuyla oynayan Van Gölü Sportif Faaliyetler, büyük bir özveriyle maçı 4-2 kazanarak tarihinde ilk kez Türkiye Şampiyonu oldu.

UEFA'DA VAN GÖLÜ İSMİ YANKILANDI


Van için de tarihi bir anlam taşıyan bu başarıda, ilk kez bir Van takımı, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Geçen haftalarda İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde, Van Gölü Sportif Faaliyetlerin ismi Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde anons edildi. O anları gözyaşları içinde izlediklerini anlatan takımın Teknik Direktörü Ferhat Yıldırımçakar, "Takım olarak o an gözyaşlarımızı tutamadık. Bu, sadece bizim değil tüm Van halkının gurur duyması gereken bir başarı. Van'ın adı, UEFA'nın merkezinde anons edildi. Bu tarihi bir andı. Gölgede kaldığımızı düşünüyorum. Buda bizi biraz üzüyor" diye konuştu.

MADDİ İMKANSIZLIKLAR İÇİNDE GELEN BAŞARI

Yaşanan başarıya rağmen yeterli destek göremediklerini belirten Yıldırımçakar, oyuncuların bazı deplasmanlarda otogarda sabahladığını, maddi imkânsızlıklarla boğuştuklarını belirterek destek çağrısında bulundu. Yıldırımçakar, "Ligi ve play-off'ları çok zor şartlarda geçirdik. Oyuncularım arasında milli takım forması giymiş isimler var. Buna rağmen gerek kurumlardan gerekse bölgedeki iş insanlarından şu ana kadar bir destek alamadık. Şimdi önümüzde çok kısa bir süre kaldı. İsveç'te düzenlenecek Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Slovenya ve Estonya temsilcileriyle karşılaşacağız. Pasaport, vize, konaklama, uçak masrafları gibi konular var. Bu konuda maalesef herhangi bir katkıda alamadık. Şu an bunlarla uğraşıyoruz. Çok zamanımız yok. 24 Ağustos'ta yola çıkmamız gerekiyor. Orada da ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

VAN İÇİN İLK, TÜRKİYE İÇİN GURUR

Van Gölü Sportif Faaliyetler Futsal Takımının, yalnızca Van için değil, Türkiye futsalı açısından da örnek bir başarıya imza attığını belirten Yıldırımçakar, teknik kadro ve sporcular, tüm zorluklara rağmen hem sahada hem de duygusal olarak mücadele ettiklerini söyledi. Van Gölü'nün adının Şampiyonlar Ligi'nde yer alması, bölge tarihinde bir ilk olma özelliği taşıdığını belirten Yıldırımçakar, "Buruk bir sevincimiz var. Bu başarıya rağmen tebrik edenlerin azlığı, bize destek verenlerin yetersizliği üzücü. Ama yılmıyoruz. Çünkü bu takım, ülkesini Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmeye hazır. Tek isteğimiz, bu yolda destek bulup yalnız yürümemek" diye konuştu.

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