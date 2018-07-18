Van der Wiel: ''Maaş sorun değil ama benle ilgilenmiyorlar''

Kariyerini MLS takımlarından Toronto'da sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gregory van der Wiel, eski kulübü Ajax'a dönmek istediğini açıkladı.
''PARA GERÇEKTEN UMURUMDA DEĞİL''
Hollanda basınına konuşan 30 yaşındaki sağ bek, ''Ajax'a dönmek istedğimi söyledim. Gerekirse maaşımda indirime giderim. Para gerçekten umurumda değil, sadece futbol oynamak istiyorum. Kalitemle Ajax'a yardımcı olabileceğime inanıyorum. Ancak maalesef Ajax benimle ilgilenmiyor.'' sözlerini kullandı.
2016 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Gregory van der Wiel, sarı lacivertli takımdan sonra Cagliari'ye transfer olmuş, ardından Toronto'nun yolunu tutmuştu.
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''PARA GERÇEKTEN UMURUMDA DEĞİL''
Hollanda basınına konuşan 30 yaşındaki sağ bek, ''Ajax'a dönmek istedğimi söyledim. Gerekirse maaşımda indirime giderim. Para gerçekten umurumda değil, sadece futbol oynamak istiyorum. Kalitemle Ajax'a yardımcı olabileceğime inanıyorum. Ancak maalesef Ajax benimle ilgilenmiyor.'' sözlerini kullandı.
2016 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Gregory van der Wiel, sarı lacivertli takımdan sonra Cagliari'ye transfer olmuş, ardından Toronto'nun yolunu tutmuştu.
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