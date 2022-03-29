Valerien Ismael: "Avtandil, yeni Heung Min-Son olur"

Beşiktaş'ta 'Yeni Heung-Min Son' doğuyor. Valerien Ismael henüz 2 idmanda keşfettiği 17 yaşındaki Avtandil Duishoev için 'Yeni Heung-Min Son olur' yorumunu yaptı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Valerien Ismael: 'Avtandil, yeni Heung Min-Son olur'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2022 10:04
Beşiktaş'taki mesaisine hızlı başlayan ve cumartesi günü U19 takımının, Nevzat Demir Tesislerinde Adana Demirspor'la karşı oynadığı maçı yerinde izleyip sürekli notlar alan 46 yaşındaki teknik adamın dikkatini Avtandil Duishoev çekti.

Fransız çalıştırıcı tarzını Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son'a benzettiği Kırgız sol kanat oyuncusu hakkında altyapı hocalarından bilgiler aldı.

VALERIEN ISMAEL GENÇLERİ TAKİP EDİYOR

Gençlere verdiği önemle bilinen ve yaş ortalamasını ciddi ölçüde düşürmeyi planlayan Valerien Ismael, gelecek sezonun kadrosuna altyapıdan en az iki oyuncu dâhil etmeyi planlıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.