VakıfBank evinde hata yapmadı

Vodafone Sultanlar Ligi 26. haftasında VakıfBank, Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
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VakıfBank evinde hata yapmadı
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17 Mart 2024 16:24
Vodafone Sultanlar Ligi 26. haftasında VakıfBank, Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Bahar Akbay, Thompson, Frantti, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Caratasu, Van Aalen, Derya Cebecioğlu)

Kuzeyboru: Tuğba İvegin, Janset Erkul, Lopez, Wilhite, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Begic, İrem Çor, Ezgi Akyaldız, Sinem Bayazıt, Yaren Işık, Merve Atlıer)

Setler: 22-25 25-19 25-11 25-16

Süre: 91 dakika (21, 26, 22, 22)

 

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