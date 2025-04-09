Vakıfbank, Eczacıbaşı karşısında avantajı yakaladı!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vakıfbank, Eczacıbaşı karşısında avantajı yakaladı!
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09 Nisan 2025 18:54
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek seride 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.  
İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma, 12 Nisan Cumartesi günü oynanacak. 

Salon: Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Erol Akbulut, İbrahim Acar

Eczacıbaşı Dynavit: Naz Aydemir Akyol, Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Boskovic, Boden, Stevanovic (Simge Aköz, Gray, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Elif Şahin)

VakıfBank: Bosetti, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç, Frantti, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Xinyue)

Setler: 19-25, 25-23, 19-25, 21-25

Süre: 127 dakika (25, 35, 33, 34)

 
 
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