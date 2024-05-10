VakıfBank, Deniz Uyanık'ı transfer etti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Nilüfer Belediyespor forması giyen Deniz Uyanık'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
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VakıfBank, Deniz Uyanık'ı transfer etti
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10 Mayıs 2024 16:53
 VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Nilüfer Belediyespor forması giyen Deniz Uyanık'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta oyuncu için "Deniz, önümüzdeki sezondan itibaren sarı siyahlı formayla mücadele edecek. Daha nice zaferlere birlikte yürümek dileğiyle." ifadesi kullanıldı.

Deniz Uyanık, 2022-2023 sezonunda formasını giydiği Nilüfer Belediyespor'da yaptığı 80 blokla Vodafone Sultanlar Ligi'nin bu alandaki en başarılı sporcusu olmuştu. Genç voleybolcu, 2023-2024 sezonu blok sıralamasında da 69 blokla üçüncü basamağı paylaştı.

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